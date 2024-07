Jusqu'au 05/07/2024 - Cars Région

Ce vendredi 5 juillet, en raison de travaux à Chonas, sur la ligne ROU04, les arrêts "Place" et "Colombette Chemin" à Chonas-l'Amballan et les arrêts "La croix de Glay", "Village", "Le Chanet" et "Toisieu Silo" à Saint-Prim ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l'arrêt à l'arrêt "Glay" à Saint-Clair-du-Rhône.

Merci de votre compréhension.