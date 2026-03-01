Infos transport en commun : L.ROU03 et PBOUA : fin de perturbation dès lundi 9 mars
Perturbation
Dès le lundi 9 mars, en raison de la fin des travaux sur la commune de Bougé-Chambalud, les cars des lignes ROU03 et PBOUA reprendront leur itinéraire normal.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / JARCIEU
-
PBOUA DESSERTE BOUGE CHAMBALUD Cars Régionvers BOUGE CHAMBALUD
vers BOUGE CHAMBALUD