Infos transport en commun : L.ROU03 et PBOUA : fin de perturbation dès lundi 9 mars

Perturbation

Jusqu'au 09/03/2026 - Cars Région

Dès le lundi 9 mars, en raison de la fin des travaux sur la commune de Bougé-Chambalud, les cars des lignes ROU03 et PBOUA reprendront leur itinéraire normal.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / JARCIEU

  • Car PBOUA DESSERTE BOUGE CHAMBALUD Cars Région

    vers BOUGE CHAMBALUD
    vers BOUGE CHAMBALUD
