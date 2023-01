Jusqu'au 10/01/2023 - Cars Région

Ligne ROU03

Sonnay - Agnin - Salaise - Roussillon

Les 09 et 10 janvier 2023

Arrêts "Planissieu N30.bis" et "Planissieu N26"

à Chanas non desservis, arrêt " Mairie " à Chanas déplacé

En raison de travaux sur la commune de Chanas, les arrêts " Planissieu N.30bis " et " Planissieu N.26 " ne seront pas desservis, l'arrêt "Mairie" sera déplacé à côté du parking de la caserne des pompiers.

Merci de vous reporter à l'arrêt provisoire, rue du Marché, à Chanas.

Merci de votre compréhension