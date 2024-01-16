Infos transport en commun : L.ROU01, ROU02, ROU03, ROU04, ROU05, T53, VIE01, VIE08 : retards
Perturbation
Ce mardi 16 janvier, en raison d'un incident, les lignes ROU01, ROU02, ROU03, ROU04, ROU05, T53, VIE01 et VIE08 enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
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ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / SONNAY
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ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU
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ROU02 SABLONS-SALAISE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers CHANAS / SABLONS
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ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU
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ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
vers REVENTIN VAUGRIS / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
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VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Cars Régionvers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU
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VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL
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T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY