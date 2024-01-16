itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 16/01/2024

Infos transport en commun : L.ROU01, ROU02, ROU03, ROU04, ROU05, T53, VIE01, VIE08 : retards

Perturbation

Jusqu'au 16/01/2024 - Cars Région

Ce mardi 16 janvier, en raison d'un incident, les lignes ROU01, ROU02, ROU03, ROU04, ROU05, T53, VIE01 et VIE08 enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / SONNAY

  • Car ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU

  • Car ROU02 SABLONS-SALAISE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers CHANAS / SABLONS

  • Car ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU

  • Car ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers REVENTIN VAUGRIS / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Cars Région

    vers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL

  • Car T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
Voir toutes les infos trafic