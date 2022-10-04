Infos transport en commun : L.ROU01, ROU02, ROU03, ROU04, ROU05, T53, VIE01, VIE08: retards
Route fermée
En raison d'un risque d'une circulation difficile sur les lignes ROU01, ROU02, ROU03, ROU04, ROU05, T53, VIE01, VIE08, des retards de 15 minutes sont à prévoir.
Ligne(s) concernée(s)
-
MUR14 ST PIERRE DE MEAROTZ-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers SAINT PIERRE DE MEAROZ
-
ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
-
ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Régionvers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU
-
ROU02 SABLONS-SALAISE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers CHANAS / SABLONS
-
ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU
-
ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
vers CHONAS L'AMBALLAN / CONDRIEU / REVENTIN VAUGRIS / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
-
VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Cars Régionvers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers CHONAS L'AMBALLAN / CLONAS SUR VAREZE / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU
-
VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL
-
T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY