Infos transport en commun : L.ROU01, ROU02, ROU03, ROU04, ROU05, T53 : retards
Perturbation
Ce lundi 5 janvier, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes ROU01, ROU02, ROU03, ROU04, ROU05 et T53 enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / JARCIEU
ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU
ROU02 SABLONS-SALAISE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers CHANAS / SABLONS
ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU
ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
vers CHONAS L'AMBALLAN / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY