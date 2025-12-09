Infos transport en commun : L.ROU01 : arrêt modifié à Saint-Romain-de-Surieu dès lundi 15 décembre
Perturbation
Dès lundi 15 décembre
En raison de sureffectifs, la desserte d'un arrêt est modifiée.
Le départ de 7h30 de l'arrêt "Mairie" à La Chapelle-de-Surieu en direction de l'Etablissement Jeanne d'Arc (ROU0116) ne dessert plus l'arrêt "Mairie" à Saint-Romain-de-Surieu à 7h33.
Les usagers de l'arrêt "Mairie" à Saint-Romain-de-Surieu sont invités à se reporter sur le car desservant cet arrêt à 7h08 (ROU0114).
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU