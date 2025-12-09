itinisère

Infos transport en commun : L.ROU01 : arrêt modifié à Saint-Romain-de-Surieu dès lundi 15 décembre

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 15 décembre 

En raison de sureffectifs, la desserte d'un arrêt est modifiée.

Le départ de 7h30 de l'arrêt "Mairie" à La Chapelle-de-Surieu en direction de l'Etablissement Jeanne d'Arc (ROU0116) ne dessert plus l'arrêt "Mairie" à Saint-Romain-de-Surieu à 7h33.

Les usagers de l'arrêt "Mairie" à Saint-Romain-de-Surieu sont invités à se reporter sur le car desservant cet arrêt à 7h08 (ROU0114).

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU
