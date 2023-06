Jusqu'au 07/07/2023 - Cars Région

Du mercredi 28 juin au vendredi 7 juillet, suite à la fermeture du collège ND de la Villette pour cause de corrections des épreuves du DNB et journées pédagogiques destinées à préparer la rentrée, le départ à 06h55 de Goncelin en direction de La Ravoire et le départ à 18h25 de La Ravoire en direction de Goncelin ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension.