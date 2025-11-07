itinisère

Date d'impression : 15/09/2025

Infos transport en commun : L.PVALA, MUR18 : modification d'arrêt

Perturbation

Jusqu'au 07/11/2025 - Cars Région

Du 29 septembre au 07 novembre 2025

En raison de travaux sur la commune de Chantepérier, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région

Les lignes sont déviées et l’arrêt « Le Périer Village » est déplacé comme suit :

pvla.PNG

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PVALA CHANTEPERIER-ENTRAIGUES Cars Région

    vers ENTRAIGUES / VALBONNAIS
    vers CHANTEPERIER / SAINT LAURENT EN BEAUMONT / VALBONNAIS

  • Car MUR18 (TAD) CHANTELOUVE-LA MURE Cars Région

    vers MURE (LA)
    vers CHANTEPERIER
