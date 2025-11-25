itinisère

Infos transport en commun : L.PSPCA et SLP03 : retards indéterminés à prévoir

Perturbation

Jusqu'au 25/11/2025 - Cars Région

Ce lundi 24 et mardi 25 novembre, en raison d'un éboulement sur la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, des retards indéterminés sont à prévoir.



 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SLP03 ST PIERRE DE CHARTREUSE-ST LAURENT(Corr) Cars Région

    vers SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
  • Car PSPCA PRIMAIRE ST PIERRE DE CHARTREUSE Cars Région

    vers SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
