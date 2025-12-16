itinisère

Infos transport en commun : L.PDOLA PFAVA PSCTA PSCTB PSJSA, PSVCA SCF02 T10 T11 T12 T17 T18 : retards

Perturbation

Jusqu'au 16/12/2025 - Cars Région

Ce mardi 16 décembre, en raison d’une circulation difficile suite à la manifestation des agriculteurs, les cars des lignes  PDOLA PFAVA PSCTA PSCTB PSJSA, PSVCA SCF02 T10 T11 T12 T17 T18 enregistrent des retards indéterminés

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PSVCA PRIMAIRE ST VICTOR DE CESSIEU Cars Région

    vers SAINT VICTOR DE CESSIEU
    vers SAINT VICTOR DE CESSIEU

  • Car PDOLA PRIMAIRE DOLOMIEU Cars Région

    vers DOLOMIEU
    vers DOLOMIEU

  • Car SCF02 VIGNIEU-MONTCARRA-SALAGNON-ST CHEF Cars Région

    vers SAINT CHEF
    vers MONTCARRA / SAINT CHEF / SALAGNON / SERMERIEU

  • Car PSJSA PRIMAIRE SAINT JEAN DE SOUDAIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN
    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN

  • Car PFAVA PRIMAIRE FAVERGES DE LA TOUR Cars Région

    vers FAVERGES DE LA TOUR
    vers FAVERGES DE LA TOUR

  • Car PSCTA PRIMAIRE LE FOULON-CHARPENAY Cars Région

    vers SAINT CLAIR DE LA TOUR
    vers SAINT CLAIR DE LA TOUR

  • Car PSCTB PRIMAIRE MAUCHAMP-ST CLAIR Cars Région

    vers SAINT CLAIR DE LA TOUR
    vers SAINT CLAIR DE LA TOUR

  • Car T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers MORESTEL

  • Car T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN

  • Car T12 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
    vers MORESTEL / VASSELIN

  • Car T18 DOLOMIEU-MONTCARRA-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers DOLOMIEU / MONTCARRA

  • Car T17 PONT DE BEAUVOISIN-ST LAURENT DE MURE Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / VILLEFONTAINE
    vers PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU
