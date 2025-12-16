Infos transport en commun : L.PDOLA PFAVA PSCTA PSCTB PSJSA, PSVCA SCF02 T10 T11 T12 T17 T18 : retards
Perturbation
Ce mardi 16 décembre, en raison d’une circulation difficile suite à la manifestation des agriculteurs, les cars des lignes PDOLA PFAVA PSCTA PSCTB PSJSA, PSVCA SCF02 T10 T11 T12 T17 T18 enregistrent des retards indéterminés
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
PSVCA PRIMAIRE ST VICTOR DE CESSIEU Cars Régionvers SAINT VICTOR DE CESSIEU
vers SAINT VICTOR DE CESSIEU
PDOLA PRIMAIRE DOLOMIEU Cars Régionvers DOLOMIEU
vers DOLOMIEU
SCF02 VIGNIEU-MONTCARRA-SALAGNON-ST CHEF Cars Régionvers SAINT CHEF
vers MONTCARRA / SAINT CHEF / SALAGNON / SERMERIEU
PSJSA PRIMAIRE SAINT JEAN DE SOUDAIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN
vers SAINT JEAN DE SOUDAIN
PFAVA PRIMAIRE FAVERGES DE LA TOUR Cars Régionvers FAVERGES DE LA TOUR
vers FAVERGES DE LA TOUR
PSCTA PRIMAIRE LE FOULON-CHARPENAY Cars Régionvers SAINT CLAIR DE LA TOUR
vers SAINT CLAIR DE LA TOUR
PSCTB PRIMAIRE MAUCHAMP-ST CLAIR Cars Régionvers SAINT CLAIR DE LA TOUR
vers SAINT CLAIR DE LA TOUR
T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers MORESTEL
T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
T12 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
vers MORESTEL / VASSELIN
T18 DOLOMIEU-MONTCARRA-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers DOLOMIEU / MONTCARRA
T17 PONT DE BEAUVOISIN-ST LAURENT DE MURE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / VILLEFONTAINE
vers PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU