Jusqu'au 31/12/2023 - Cars Région

Dés lundi 4 septembre 2023 et jusqu'à fin décembre 2023

Arrêt non desservis et desserte modifiée

Suite à la coupure de la route départementale 52I sur la commune d’Optevoz, la ligne est modifiée :

Les arrêts « Etang de la Tuille » à Optevoz et « Ferme d’Amby » à Annoisin-Châtelans ne seront pas desservis.

La desserte des arrêts « Parmilieu » et « Les Brosses » à Parmilieu, « Ecole » à Charrette, « Baix », « Surbaix » et « La Plaine » à Saint Baudille de la Tour seront desservis avec 10 minutes d’avance par rapport à l’horaire actuel.

Nous invitons les usagers concernés à consulter la fiche horaire actualisée qui sera mise en ligne fin août.

Merci de votre compréhension