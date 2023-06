Jusqu'au 07/07/2023 - Cars Région

Dès le 16 mars 2023

Modification de la desserte de Dimizieu

En raison d’ajustements sur les lignes, les arrêts « Le Bourg », « Le Monument », « Route de Peyrieu », « Montlouvier » et « Cuinat et Coquier » à Dizimieu seront désormais desservis par la ligne PCH03 le mercredi midi uniquement. Le mercredi matin et les autres jours, ils restent desservis par la ligne PCH04.

Merci de vous reporter aux horaires suivants le mercredi midi :

Merci de votre compréhension.