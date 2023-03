Jusqu'au 08/07/2023 - Cars Région

Dès le 6 mars 2023

Modification de la desserte de Dimizieu

En raison d’ajustements sur les lignes, les arrêts « Le Bourg », « Le Monument », « Route de Peyrieu », « Montlouvier » et « Cuinat et Coquier » à Dizimieu seront désormais desservis par la ligne PCH04 le matin, le soir et le mercredi midi.

Merci de vous reporter aux horaires suivants :

Merci de votre compréhension.