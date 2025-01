Jusqu'au 24/01/2025 - Cars Région

Ce jeudi 16 au vendredi 24 janvier, les cars de la ligne PBE16 partant à 6h43 de Merlas en direction de Pont-de-Beauvoisin et à 12h10 et 17h20 de Pont de Beauvoison en direction de Saint Bueil et Saint Sulpice des Rivoires ne seront pas aux couleurs cars Région.

Merci de votre compréhension

