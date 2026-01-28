Infos transport en commun : L.PBE16 : Arrêts non desservis
Perturbation
Ce mercredi 28 janvier, suite aux intempéries, le car partant à 6h55 de St Sulpice des Rivoires en direction de Pont de Beauvoisin ne desservira pas l'arrêt "L'orcière" et "Les hôpitaux" .
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
PBE16 ST GEOIRE EN VALDAINE-PONT DE BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
- L'Orcière ST GEOIRE EN VALDAINE
- Les Hôpitaux ST GEOIRE EN VALDAINE
