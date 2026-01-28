itinisère

Infos transport en commun : L.PBE16 : Arrêts non desservis

Perturbation

Jusqu'au 28/01/2026 - Cars Région

Ce mercredi 28 janvier, suite aux intempéries, le car partant à 6h55 de St Sulpice des Rivoires en direction de Pont de Beauvoisin ne desservira pas l'arrêt  "L'orcière" et "Les hôpitaux" .

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PBE16 ST GEOIRE EN VALDAINE-PONT DE BEAUVOISIN Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    • L'Orcière ST GEOIRE EN VALDAINE
    • Les Hôpitaux ST GEOIRE EN VALDAINE
    vers PONT DE BEAUVOISIN / ST BUEIL / ST GEOIRE EN VALDAINE / ST SULPICE DES RIVOIRES
    • Les Hôpitaux ST GEOIRE EN VALDAINE
    • L'Orcière ST GEOIRE EN VALDAINE
