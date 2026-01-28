Jusqu'au 28/01/2026 - Cars Région

Ce mercredi 28 janvier, suite aux intempéries, le car partant à 6h55 de St Sulpice des Rivoires en direction de Pont de Beauvoisin ne desservira pas l'arrêt "L'orcière" et "Les hôpitaux" .

Merci de votre compréhension