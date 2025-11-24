Jusqu'au 24/11/2025 - Cars Région

Ce lundi 24 novembre, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne PBE14 partant à 6h59 de St-Albin-de-Vaulserre en direction de Pont-de-Beauvoisin ne desservira pas les arrêts "Mairie" et "Centre" à St-Albin-de-Vaulserre.

Merci de votre compréhension



