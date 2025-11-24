Infos transport en commun : L.PBE14: arrêts non desservis à St-Ablin-de-Vaulserre
Perturbation
Ce lundi 24 novembre, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne PBE14 partant à 6h59 de St-Albin-de-Vaulserre en direction de Pont-de-Beauvoisin ne desservira pas les arrêts "Mairie" et "Centre" à St-Albin-de-Vaulserre.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
PBE14 VELANNE-PONT DE BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers SAINT ALBIN DE VAULSERRE / SAINT JEAN D'AVELANNE