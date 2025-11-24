itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 23/11/2025

Infos transport en commun : L.PBE14: arrêts non desservis à St-Ablin-de-Vaulserre

Perturbation

Jusqu'au 24/11/2025 - Cars Région

Ce lundi 24 novembre, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne PBE14 partant à 6h59 de St-Albin-de-Vaulserre en direction de Pont-de-Beauvoisin ne desservira pas les arrêts "Mairie" et "Centre" à St-Albin-de-Vaulserre.

Merci de votre compréhension

 


Ligne(s) concernée(s)

  • Car PBE14 VELANNE-PONT DE BEAUVOISIN Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers SAINT ALBIN DE VAULSERRE / SAINT JEAN D'AVELANNE
Voir toutes les infos trafic