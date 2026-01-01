itinisère

Infos transport en commun : L.NIV05, NIV07, NIV08 et NIV09 : départs non effectués mercredi 28 janvier

Perturbation

Jusqu'au 28/01/2026 - Cars Région

Ce mercredi 28 janvier, en raison de la fermeture du Lycée Polyvalent Saint-Marc à Nivolas-Vermelle pour une journée pédagogique, les cars des lignes NIV05, NIV07, NIV08 et NIV09 ne circuleront pas.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car NIV05 VILLETTE D'ANTHON-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers ANTHON

  • Car NIV09 PONT DE CHERUY-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers SAINT MARCEL BEL ACCUEIL

  • Car NIV07 LE GRAND LEMPS-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers GRAND LEMPS (LE)

  • Car NIV08 LA COTE ST ANDRE-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
