Infos transport en commun : L.NIV05, NIV07, NIV08 et NIV09 : départs non effectués mercredi 28 janvier
Perturbation
Ce mercredi 28 janvier, en raison de la fermeture du Lycée Polyvalent Saint-Marc à Nivolas-Vermelle pour une journée pédagogique, les cars des lignes NIV05, NIV07, NIV08 et NIV09 ne circuleront pas.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
NIV05 VILLETTE D'ANTHON-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers ANTHON
-
NIV09 PONT DE CHERUY-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
-
NIV07 LE GRAND LEMPS-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers GRAND LEMPS (LE)
-
NIV08 LA COTE ST ANDRE-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)