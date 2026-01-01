Infos transport en commun : L.NIV02 : modification et annulation de services mercredi 28 janvier
Perturbation
Ce mercredi 28 janvier, en raison de la fermeture du Lycée Polyvalent Saint-Marc à Nivolas-Vermelle pour une journée pédagogique, sur la ligne NIV02, le départ à 6h45 de Saint-Geoire-en-Valdaine en dir. de Nivolas-Vermelle et à 11h58 de Nivolas-Vermelle en dir. de Saint-Geoire-en-Valdaine ne seront pas effectués.
Les départs suivants sont modifiés :
- Le départ des Abrets-en-Dauphiné à 7h15 fera son terminus à l'arrêt "Champs de Mars" à La Tour-du-Pin à 7h45.
- Le départ de Nivolas-Vermelle fera son départ de l'arrêt "Champs de Mars" à La Tour-du-Pin à 12h17.
Ligne(s) concernée(s)
