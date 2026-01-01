Jusqu'au 28/01/2026 - Cars Région

Ce mercredi 28 janvier, en raison de la fermeture du Lycée Polyvalent Saint-Marc à Nivolas-Vermelle pour une journée pédagogique, sur la ligne NIV02, le départ à 6h45 de Saint-Geoire-en-Valdaine en dir. de Nivolas-Vermelle et à 11h58 de Nivolas-Vermelle en dir. de Saint-Geoire-en-Valdaine ne seront pas effectués.

Les départs suivants sont modifiés :