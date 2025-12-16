itinisère

Infos transport en commun : L.NIV01, NIV02 et NIV03: retards

Perturbation

Jusqu'au 16/12/2025 - Cars Région

Ce mardi 16 décembre, en raison d'une manifestation sur Bourgoin-Jallieu, des retards sont à prévoir sur les lignes NIV01, NIV02 et NIV03.

Merci de votre compréhension 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car NIV03 LA T. DU PIN-NIVOLAS VERMELLE (ST-MARC) Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers TOUR DU PIN (LA)

  • Car NIV02 ST GEOIRE VNE-PT BEAUVOISIN-N.VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
    vers LES ABRETS / ST GEOIRE EN VALDAINE

  • Car NIV01 CHAVANOZ-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU / NIVOLAS VERMELLE
    vers CHAVANOZ
