Infos transport en commun : L.NIV01, NIV02 et NIV03: retards
Perturbation
Ce mardi 16 décembre, en raison d'une manifestation sur Bourgoin-Jallieu, des retards sont à prévoir sur les lignes NIV01, NIV02 et NIV03.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
NIV03 LA T. DU PIN-NIVOLAS VERMELLE (ST-MARC) Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers TOUR DU PIN (LA)
-
NIV02 ST GEOIRE VNE-PT BEAUVOISIN-N.VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
vers LES ABRETS / ST GEOIRE EN VALDAINE
-
NIV01 CHAVANOZ-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers L ISLE D ABEAU / NIVOLAS VERMELLE
vers CHAVANOZ