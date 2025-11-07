Infos transport en commun : L.MUR16 : modification et arrêt non desservi
Du 29 septembre au 7 novembre 2025
En raison de travaux sur la commune de Chantepérier, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.
• Les arrêts « Les Rambeaux », « Les Daurens », « La Chalp », « Les Bosses » et « Villonge » sur la commune de Chantepérier ne sont pas desservis.
• L’arrêt « Le Périer Village » est déplacé sur le parking face au terrain de tennis du Périer
MUR16 CHANTEPERIER-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers CHANTEPERIER