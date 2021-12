Jusqu'au 07/07/2022 - Cars Région

Dès vendredi 10 septembre 2021

Afin de mieux répartir les élèves entre les deux cars au départ de La Mure "Dr. Ricard" le vendredi à 16h :



- Un car est direct et ne desservira aucun arrêt entre La Mure et le lycée de Vizille. La destination finale du car en Oisans sera indiquée sur son bandeau lumineux.

- Un car effectuera les arrêts intermédiaires des communes de Susville, Pierre-Chatel, Laffrey et Notre-Dame de Mésage puis Vizille. Le lycée de Vizille sera indiqué sur le bandeau lumineux de ce car comme destination.

Les deux arrêts "Car. route de Montaley" et "Car. route de St-Sauveur" à Notre-Dame de Mésage sont ajoutés sur le car au départ du lycée de Vizille à 8h10 et à destination de La Mure "Dr. Ricard", le lundi matin à 8h13 et 8h14 respectivement.

Ces deux arrêts sont temporairement maintenus en cas de surcharge sur la T90 à 8h24 et 8h25 respectivement.

Du lundi au vendredi, l'horaire de passage à "Car. route de St-Sauveur" à Notre-Dame de Mésage est avancé à 7h04.

Merci de votre compréhension