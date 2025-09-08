Infos transport en commun : L.MUR02 : modification arrêts et horaires dès la rentée de septembre
Perturbation
Dès la rentrée de septembre 2025
Modifications horaires pour les arrêts « Les Ecuries » et « La Roche » à La Motte-d'Aveillans
Depuis la rentrée de septembre 2025, les arrêts desservis par la ligne MUR02 sur La Motte-d’Aveillans, et les horaires le matin sont :
« Combefolle » à 7h14
« La Gare » à 7h16
« Les Ecuries » à 7h20
« La Roche » à 7h22.
L’arrêt du collège Vallon des Mottes n’est pas desservi par la ligne MUR02, les élèves scolarisés à la Mure peuvent se reporter sur un des quatre arrêts listés ci-dessus.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
MUR02 ST GEORGES DE COMMIERS-MONTEYNARD-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers CHAMP SUR DRAC / MOTTE D'AVEILLANS (LA)