Infos transport en commun : L.MUR02 : modification arrêts et horaires dès la rentée de septembre

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès la rentrée de septembre 2025
Modifications horaires pour les arrêts « Les Ecuries » et « La Roche » à La Motte-d'Aveillans

 

Depuis la rentrée de septembre 2025, les arrêts desservis par la ligne MUR02 sur La Motte-d’Aveillans, et les horaires le matin sont :

 « Combefolle » à 7h14

 « La Gare » à 7h16

 « Les Ecuries » à 7h20

 « La Roche » à 7h22.

L’arrêt du collège Vallon des Mottes n’est pas desservi par la ligne MUR02, les élèves scolarisés à la Mure peuvent se reporter sur un des quatre arrêts listés ci-dessus. 

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MUR02 ST GEORGES DE COMMIERS-MONTEYNARD-LA MURE Cars Région

    vers MURE (LA)
    vers CHAMP SUR DRAC / MOTTE D'AVEILLANS (LA)
