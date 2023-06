Jusqu'au 28/06/2023 - Cars Région

Les mardi 27 et mercredi 28 juin 2023

Arrêts "Village" à Cognet et "Méharie" à Ponsonnas non desservis

En raison de travaux sur les communes de Cognet et Ponsonnas, les arrêts "Village" et "Méharie" ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter sur l'arrêt "Clos du Puits" à Ponsonnas.

Merci de votre compréhension.