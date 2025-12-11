Jusqu'au 20/02/2026 - Cars Région

Du 5 janvier au 20 février 2026

En raison de travaux sur la route de Brotel à Saint -Baudille -de -la-Tour, des perturbations sont attendues .

Les horaires de d esserte de l ’arrêt « Brotel » sont modifié s : o Le matin, l ’arrêt sera desservi à 7h10 par le car habituellement au dépar t d’Optevoz (MTV03 -02 ) o Le mercredi midi et l es soirs, l ’arrêt s era desservi respectivement à 12h45 et 17h45 par le car habit uel (MTV03 -01)

Merci de votre compréhension