Infos transport en commun : L.MTV02 : arrêt "La Brosse" non desservi du 01/09 au 31/10
Perturbation
Du lundi 1er septembre au vendredi 31 octobre 2025
Arrêt "La Brosse" non desservi
En raison de travaux sur le réseau d’eau potable et pluviale de La Balme-les-Grottes, le chemin des Marais sera fermé à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « La Brosse » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Sous le Château ».
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
MTV02 LA BALME LES GROTTES-MONTALIEU Cars Régionvers MONTALIEU VERCIEU