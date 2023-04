Jusqu'au 08/07/2023 - Cars Région

Depuis lundi 26 septembre

Au départ du Collège Les Pierres Plantes, les arrêts « Boulieu Château », « Boulieu Village » et « Boulieu Ferme » à Courtenay, « Hameau Chapieu » et « Le Vernay » à Charette sont supprimés du trajet de la ligne MTV03.

Ils sont transférés sur le trajet de la ligne MTV01 en direction de la Balme les Grottes sans changement d’horaires. La desserte des arrêts « Ancienne École », « Mairie » et « Pertemps » à La Balme les Grottes se fera à 12h28, 12h29 et 12h35 le mercredi et à 17h28, 17h29 et 17h35 les autres jours.

La desserte de l’arrêt « École » à Charette se fera à 12h23 le mercredi et à 17h23 les autres jours.

Merci de votre compréhension.