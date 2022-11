Jusqu'au 30/04/2023 - Cars Région

A partir du 4 octobre 2021

Pour une durée d’un an et demi

Arrêt "Eglise" à Sermérieu

Non desservi / Horaires modifiés

En raison de travaux sur la commune de Sermérieu, la ligne est déviée. L'arrêt "Eglise" ne sera pas desservi. Les clients sont invités à se reporter à l'arrêt "Ecole" situé sur la rue du Pré Passins, au niveau de l'école primaire.

Les horaires de passage aux arrêts du matin sont modifiés comme suit :

Des retards sont également à prévoir le soir.

Merci de votre compréhension