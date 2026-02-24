Infos transport en commun : L.MRL10, PARAA : Modification d'arrêt du 9 mars au 5 juin
Du lundi 09 mars 2026 au vendredi 05 juin 2026 inclus.
En raison de travaux sur la commune de Arandon-Passins, l’arrêt « Arandon Ecole » ne sera pas accessible, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Arandon Ecole » sera déplacé au fond du parking attenant, comme indiqué sur le plan ci-dessous :
PARAA RPI ARANDON-PASSINS Cars Régionvers ARANDON PASSINS
vers ARANDON PASSINS
MRL10 CREYS-ARANDON-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers ARANDON PASSINS