Date d'impression : 24/02/2026

Infos transport en commun : L.MRL10, PARAA : Modification d'arrêt du 9 mars au 5 juin

Perturbation

Jusqu'au 05/06/2026 - Cars Région

Du lundi 09 mars 2026 au vendredi 05 juin 2026 inclus.

En raison de travaux sur la commune de Arandon-Passins, l’arrêt « Arandon Ecole » ne sera pas accessible, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Arandon Ecole » sera déplacé au fond du parking attenant, comme indiqué sur le plan ci-dessous :

mrl10.PNG

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PARAA RPI ARANDON-PASSINS Cars Région

    vers ARANDON PASSINS
    vers ARANDON PASSINS

  • Car MRL10 CREYS-ARANDON-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers ARANDON PASSINS
