Infos transport en commun : L.MRL08 NIV02 NIV03 PBE05 PBE06 PBE07 PBE08: retards
Perturbation
Ce mardi 16 décembre, en raison d’une circulation difficile suite à la manifestation des agriculteurs, les cars des lignes MRL08 NIV02 NIV03 PBE05 PBE06 PBE07 PBE08 enregistrent des retards indéterminés
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
NIV03 LA T. DU PIN-NIVOLAS VERMELLE (ST-MARC) Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers TOUR DU PIN (LA)
NIV02 ST GEOIRE VNE-PT BEAUVOISIN-N.VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
vers LES ABRETS / ST GEOIRE EN VALDAINE
PBE08 STE BLANDINE-V.VIRIEU-PT DE BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers SAINT VICTOR DE CESSIEU
PBE06 LA T. PIN-ST DIDIER-PONT DE BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)
PBE05 ST CLAIR-CHIMILIN-ROMAGNIEU-PT BEAUVOISI Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers SAINT CLAIR DE LA TOUR
PBE07 BIOL-MONTREVEL-ST VICTOR-PONT BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers BIOL
MRL08 LA TOUR DU PIN-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)