itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 16/12/2025

Infos transport en commun : L.MRL08 NIV02 NIV03 PBE05 PBE06 PBE07 PBE08: retards

Perturbation

Jusqu'au 16/12/2025 - Cars Région

Ce mardi 16 décembre, en raison d’une circulation difficile suite à la manifestation des agriculteurs, les cars des lignes  MRL08 NIV02 NIV03 PBE05 PBE06 PBE07 PBE08 enregistrent des retards indéterminés

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car NIV03 LA T. DU PIN-NIVOLAS VERMELLE (ST-MARC) Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers TOUR DU PIN (LA)

  • Car NIV02 ST GEOIRE VNE-PT BEAUVOISIN-N.VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
    vers LES ABRETS / ST GEOIRE EN VALDAINE

  • Car PBE08 STE BLANDINE-V.VIRIEU-PT DE BEAUVOISIN Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers SAINT VICTOR DE CESSIEU

  • Car PBE06 LA T. PIN-ST DIDIER-PONT DE BEAUVOISIN Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)

  • Car PBE05 ST CLAIR-CHIMILIN-ROMAGNIEU-PT BEAUVOISI Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers SAINT CLAIR DE LA TOUR

  • Car PBE07 BIOL-MONTREVEL-ST VICTOR-PONT BEAUVOISIN Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers BIOL

  • Car MRL08 LA TOUR DU PIN-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
Voir toutes les infos trafic