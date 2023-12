Jusqu'au 15/12/2023 - Cars Région

Ce vendredi 15 décembre, en raison de la coupure RD60 à Brangues depuis le carrefour D60 / D60A jusqu'au pont de Groslée pour cause d'inondation, sur les lignes MRL07 et MRL12, les arrêts "La Garenne", "Tours", "Gouvoux Pierre Brune" et "Gouvoux Mt Faisson" ne seront pas desservis.

Merci de votre compréhension.