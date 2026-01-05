Jusqu'au 20/02/2026 - Cars Région

Du jeudi 8 janvier au 20 février 2026

En raison d ’une nouvelle phase de travaux sur la route de Brotel à Saint - Baudille -de -la-Tour, des perturbations sont attendues.

- L’arrêt « Mairie » est déplacé au niveau du croisement Route du Vent / Route du Chant du Four.

- Depuis le 5 janvier, L’arrêt « Brotel » ne pourra pas être desservi.

- Merci de vous reporter à l’arrêt « Mairie » à Saint -Baudille -de -la-Tour ou « Place » à Optevoz.

Merci de votre compréhension