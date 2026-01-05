Infos transport en commun : L.MRL03 : perturbations de services du 8 janvier au 20 février
Perturbation
Du jeudi 8 janvier au 20 février 2026
En raison d ’une nouvelle phase de travaux sur la route de Brotel à Saint - Baudille -de -la-Tour, des perturbations sont attendues.
- L’arrêt « Mairie » est déplacé au niveau du croisement Route du Vent / Route du Chant du Four.
- Depuis le 5 janvier, L’arrêt « Brotel » ne pourra pas être desservi.
- Merci de vous reporter à l’arrêt « Mairie » à Saint -Baudille -de -la-Tour ou « Place » à Optevoz.
Ligne(s) concernée(s)
MRL03 CHARETTE-OPTEVOZ-SOLEYMIEU-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers CHARETTE