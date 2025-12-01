itinisère

Infos transport en commun : L.MRL03 : modifications d'arrêts du 1 au 19 décembre

Perturbation

Jusqu'au 19/12/2025 - Cars Région

Du 1er au 19 décembre 2025 inclus

En raison de travaux sur la commune de Saint-Baudille-de-la-Tour, une partie de la Rue de la Bise est coupée à toute circulation. Des perturbations sont attendues sur le réseau cars Région.

 

En raison de la déviation de la ligne, les impacts seront les suivants :

  • L’arrêt « Mairie » est déplacé au niveau du croisement Route du Vent / Route du Chant du Four.

 

  • L’arrêt « Surbaix » n’est pas desservi et reporté à l’arrêt déplacé « Baix ».

 

  • L’arrêt « Brotel » n’est pas desservi et reporté à l’arrêt « Place » à Optevoz

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MRL03 CHARETTE-OPTEVOZ-SOLEYMIEU-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers CHARETTE
