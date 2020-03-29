Infos transport en commun : L.MRL01, MRL02, MRL03, MRL04, MRL05, MRL06, MRL07 : départs non effectués
Perturbation
Du lundi 16 au dimmanche 29 mars 2020, suite à la fermeture de tous les établissements scolaire du département, tous les départs des lignes MRL01, MRL02, MRL03, MRL04, MRL05, MRL06, et MRL07 ne seront pas effectués.
Merci de votre compréhension.
L’équipe Transisère
Ligne(s) concernée(s)
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MRL06 CORBELIN-BUVIN-MORESTEL Transisèrevers MORESTEL
vers CORBELIN
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MRL02 POLEYRIEU-CREYS MEPIEU-MORESTEL Transisèrevers MORESTEL
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MRL05 CREYS-MORESTEL (CORRESPONDANCE) Transisèrevers MORESTEL
vers CREYS MEPIEU
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MRL03 CHARETTE-OPTEVOZ-TREPT-MORESTEL Transisèrevers MORESTEL
vers CHARETTE
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MRL04 PASSINS-MORESTEL (CORRESPONDANCE) Transisèrevers MORESTEL
vers SERMERIEU
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MRL01 LES AVENIERES-CURTIN-MORESTEL Transisèrevers MORESTEL
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
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MRL07 LE BAYARD-CREYS-ST VICTOR-MORESTEL Transisèrevers MORESTEL
vers BOUVESSE QUIRIEU / CREYS MEPIEU