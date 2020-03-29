itinisère
La clé de tous vos déplacements

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 18/03/2020

Infos transport en commun : L.MRL01, MRL02, MRL03, MRL04, MRL05, MRL06, MRL07 : départs non effectués

Perturbation

Jusqu'au 29/03/2020 - Transisère

Du lundi 16 au dimmanche 29 mars 2020, suite à la fermeture de tous les établissements scolaire du département, tous les départs des lignes MRL01, MRL02, MRL03, MRL04, MRL05, MRL06, et MRL07 ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension.

L’équipe Transisère

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MRL06 CORBELIN-BUVIN-MORESTEL Transisère

    vers MORESTEL
    vers CORBELIN

  • Car MRL02 POLEYRIEU-CREYS MEPIEU-MORESTEL Transisère

    vers MORESTEL

  • Car MRL05 CREYS-MORESTEL (CORRESPONDANCE) Transisère

    vers MORESTEL
    vers CREYS MEPIEU

  • Car MRL03 CHARETTE-OPTEVOZ-TREPT-MORESTEL Transisère

    vers MORESTEL
    vers CHARETTE

  • Car MRL04 PASSINS-MORESTEL (CORRESPONDANCE) Transisère

    vers MORESTEL
    vers SERMERIEU

  • Car MRL01 LES AVENIERES-CURTIN-MORESTEL Transisère

    vers MORESTEL
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN

  • Car MRL07 LE BAYARD-CREYS-ST VICTOR-MORESTEL Transisère

    vers MORESTEL
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CREYS MEPIEU