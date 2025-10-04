itinisère

Infos transport en commun : L.MRC15 : modification horaires dès lundi 13 octobre

Perturbation

Jusqu'au 04/10/2025 - Cars Région

A compter du 13 octobre 2025

 

Pour assurer une arrivée ponctuelle aux établissements scolaires de La Saulaie à Saint-Marcellin, les horaires de départ depuis Vinay ont été réajustés.

MRC10 : le départ de Vinay "Champ de Mars" est avancé à 7h30 ; tous les horaires de la course sont décalés de 5 minutes

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MRC15 CHANTESSE-ST MARCELLIN Cars Région

    vers SAINT MARCELLIN
    vers CHANTESSE / VINAY
