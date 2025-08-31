Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Dès lundi 6 janvier 2025

Les communes de La Rivière et St-Quentin-sur-Isère, actuellement desservis par deux véhicules de 8 places, seront réintégrés à la ligne MRC10 et desservis par un grand car.

A La Rivière, les élèves seront pris en charge sur les arrêts de cars matérialisés par les zig-zag jaunes, au niveau de la mairie.

Les horaires sont inchangés.

Pas de modification pour la desserte des autres communes (St-Gervais, Rovon, Cognin-Les-Gorges).

Merci de votre compréhension