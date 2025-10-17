itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 16/10/2025

Infos transport en commun : L.MRC08 : arrêts non desservis prolongation jusqu'au vendredi 17 octobre matin

Perturbation

Jusqu'au 17/10/2025 - Cars Région

Ce jeudi 16 octobre, en raison d'un incendie, sur la ligne MRC08, les arrêts "Montmartel" et "Champ Raillet" ne seront pas desservis jusqu'au vendredi 17 octobre matin uniquement.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MRC08 ST HILAIRE-LA SONE-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Région

    vers SAINT MARCELLIN
    • CHAMP RAILLET CHATTE
    • MONTMARTEL CHATTE
    vers CHATTE / SAINT HILAIRE DU ROSIER
    • MONTMARTEL CHATTE
    • CHAMP RAILLET CHATTE
Voir toutes les infos trafic