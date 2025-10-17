Infos transport en commun : L.MRC08 : arrêts non desservis prolongation jusqu'au vendredi 17 octobre matin
Perturbation
Ce jeudi 16 octobre, en raison d'un incendie, sur la ligne MRC08, les arrêts "Montmartel" et "Champ Raillet" ne seront pas desservis jusqu'au vendredi 17 octobre matin uniquement.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
MRC08 ST HILAIRE-LA SONE-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Régionvers SAINT MARCELLIN
- CHAMP RAILLET CHATTE
- MONTMARTEL CHATTE
- MONTMARTEL CHATTE
- CHAMP RAILLET CHATTE