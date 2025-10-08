Jusqu'au 08/10/2025 - Cars Région

Jusqu'au mercredi 8 octobre

En raison de travaux sur la commune de St-Hilaire-du-Rosier, les arrêts "Les Moureaux" et "Le Sibert" ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l'arrêt "La Plaine D21".

Les arrêts "Le Creux" et "Les Charbonnots" ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l'arrêt "Gare".

Merci de votre compréhension