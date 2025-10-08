Infos transport en commun : L.MRC07: arrêts déplacés en raison de travaux à St-Hilaire-du-Rosier
Perturbation
Jusqu'au mercredi 8 octobre
En raison de travaux sur la commune de St-Hilaire-du-Rosier, les arrêts "Les Moureaux" et "Le Sibert" ne seront pas desservis.
Merci de vous reporter à l'arrêt "La Plaine D21".
Les arrêts "Le Creux" et "Les Charbonnots" ne seront pas desservis.
Merci de vous reporter à l'arrêt "Gare".
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
MRC07 ST LATTIER-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Régionvers CHATTE / SAINT MARCELLIN
vers SAINT HILAIRE DU ROSIER / SAINT LATTIER