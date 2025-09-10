Infos transport en commun : L.MRC02 à MRC15, ROM02, T62, T63 : retards
Perturbation
Ce mercredi 10 septembre, en raison de la manifestations et des blocages de routes sur les communes de Chatte et de Saint Marcellin, les lignes sont en retards indéterminés.
Ligne(s) concernée(s)
-
ROM02 IZERON-ST ROMANS-ST MARCELLIN-ROMANS Cars Régionvers ROMANS
vers IZERON / SAINT MARCELLIN
-
T63 ROYBON-ST MARCELLIN Cars Régionvers SAINT MARCELLIN
vers ROYBON / SAINT ANTOINE L'ABBAYE
-
T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers SAINT MARCELLIN
-
MRC13 POLIENAS-L'ALBENC-VINAY-ST MARCELLIN Cars Régionvers SAINT MARCELLIN
vers POLIENAS
-
MRC08 ST HILAIRE-LA SONE-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Régionvers SAINT MARCELLIN
vers CHATTE / SAINT HILAIRE DU ROSIER
-
MRC03 ST APPOLINARD-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Régionvers CHATTE
vers SAINT APPOLINARD
-
MRC05 ST ANTOINE-MONTAGNE-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Régionvers CHATTE
vers SAINT ANTOINE L'ABBAYE
-
MRC09 ST PIERRE-IZERON-ST SAUVEUR-ST MARCELLIN Cars Régionvers SAINT MARCELLIN
vers SAINT PIERRE DE CHERENNES / SAINT SAUVEUR
-
MRC12 CHANTESSE-ND L'OSIER-VINAY Cars Régionvers VINAY
vers CHANTESSE
-
MRC10 ST GERVAIS-ROVON-ST MARCELLIN Cars Régionvers SAINT MARCELLIN
vers RIVIERE (LA) / SAINT GERVAIS
-
MRC07 ST LATTIER-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Régionvers CHATTE / SAINT MARCELLIN
vers SAINT HILAIRE DU ROSIER / SAINT LATTIER
-
MRC06 ST BONNET-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Régionvers CHATTE
vers SAINT BONNET DE CHAVAGNE
-
MRC02 CHEVRIERES-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Régionvers CHATTE
vers CHEVRIERES
-
MRC04 MURINAIS-CHEVRIERES-ST MARCELLIN Cars Régionvers SAINT MARCELLIN
vers MURINAIS
-
MRC11 ROMANS-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Régionvers CHATTE / SAINT MARCELLIN
vers ROMANS / SAINT HILAIRE DU ROSIER / SAINT LATTIER
-
MRC14 ROMANS-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Régionvers SAINT MARCELLIN
vers PONT EN ROYANS / SAINT JEAN EN ROYANS / SAINT ROMANS
-
MRC15 CHANTESSE-ST MARCELLIN Cars Régionvers SAINT MARCELLIN
vers CHANTESSE / VINAY