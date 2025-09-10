itinisère

Infos transport en commun : L.MRC02 à MRC15, ROM02, T62, T63 : retards

Perturbation

Jusqu'au 10/09/2025 - Cars Région

Ce mercredi 10 septembre, en raison de la manifestations et des blocages de routes sur les  communes de Chatte et de Saint Marcellin, les lignes sont en retards indéterminés.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROM02 IZERON-ST ROMANS-ST MARCELLIN-ROMANS Cars Région

    vers ROMANS
    vers IZERON / SAINT MARCELLIN

  • Car T63 ROYBON-ST MARCELLIN Cars Région

    vers SAINT MARCELLIN
    vers ROYBON / SAINT ANTOINE L'ABBAYE

  • Car T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers SAINT MARCELLIN

  • Car MRC13 POLIENAS-L'ALBENC-VINAY-ST MARCELLIN Cars Région

    vers SAINT MARCELLIN
    vers POLIENAS

  • Car MRC08 ST HILAIRE-LA SONE-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Région

    vers SAINT MARCELLIN
    vers CHATTE / SAINT HILAIRE DU ROSIER

  • Car MRC03 ST APPOLINARD-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Région

    vers CHATTE
    vers SAINT APPOLINARD

  • Car MRC05 ST ANTOINE-MONTAGNE-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Région

    vers CHATTE
    vers SAINT ANTOINE L'ABBAYE

  • Car MRC09 ST PIERRE-IZERON-ST SAUVEUR-ST MARCELLIN Cars Région

    vers SAINT MARCELLIN
    vers SAINT PIERRE DE CHERENNES / SAINT SAUVEUR

  • Car MRC12 CHANTESSE-ND L'OSIER-VINAY Cars Région

    vers VINAY
    vers CHANTESSE

  • Car MRC10 ST GERVAIS-ROVON-ST MARCELLIN Cars Région

    vers SAINT MARCELLIN
    vers RIVIERE (LA) / SAINT GERVAIS

  • Car MRC07 ST LATTIER-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Région

    vers CHATTE / SAINT MARCELLIN
    vers SAINT HILAIRE DU ROSIER / SAINT LATTIER

  • Car MRC06 ST BONNET-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Région

    vers CHATTE
    vers SAINT BONNET DE CHAVAGNE

  • Car MRC02 CHEVRIERES-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Région

    vers CHATTE
    vers CHEVRIERES

  • Car MRC04 MURINAIS-CHEVRIERES-ST MARCELLIN Cars Région

    vers SAINT MARCELLIN
    vers MURINAIS

  • Car MRC11 ROMANS-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Région

    vers CHATTE / SAINT MARCELLIN
    vers ROMANS / SAINT HILAIRE DU ROSIER / SAINT LATTIER

  • Car MRC14 ROMANS-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Région

    vers SAINT MARCELLIN
    vers PONT EN ROYANS / SAINT JEAN EN ROYANS / SAINT ROMANS

  • Car MRC15 CHANTESSE-ST MARCELLIN Cars Région

    vers SAINT MARCELLIN
    vers CHANTESSE / VINAY
