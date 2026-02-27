itinisère

Infos transport en commun : L.MON03, MON04, MON05 : fin de perturbations à compter du lundi 2 mars

Perturbation

Jusqu'au 02/03/2026 - Cars Région

A compter du lundi 2 mars, les cars des lignes MON03, MON04 et MON05 reprendront leur itinéraire normal.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MON03 MIRIBEL LANCHATRE-ST GUILLAUME-MONESTIER Cars Région

    vers MONESTIER DE CLERMONT
    vers MIRIBEL LANCHATRE

  • Car MON05 CHATEAU BERNARD-MONESTIER DE CLERMONT Cars Région

    vers MONESTIER DE CLERMONT
    vers CHATEAU BERNARD / SAINT PAUL LES MONESTIER

  • Car MON04 ST MARTIN DE LA CLUZE-SINARD-MONESTIER D Cars Région

    vers MONESTIER DE CLERMONT
    vers SAINT MARTIN DE LA CLUZE / SINARD
