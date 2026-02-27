Infos transport en commun : L.MON03, MON04, MON05 : fin de perturbations à compter du lundi 2 mars
Perturbation
A compter du lundi 2 mars, les cars des lignes MON03, MON04 et MON05 reprendront leur itinéraire normal.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
MON03 MIRIBEL LANCHATRE-ST GUILLAUME-MONESTIER Cars Régionvers MONESTIER DE CLERMONT
vers MIRIBEL LANCHATRE
-
MON05 CHATEAU BERNARD-MONESTIER DE CLERMONT Cars Régionvers MONESTIER DE CLERMONT
vers CHATEAU BERNARD / SAINT PAUL LES MONESTIER
-
MON04 ST MARTIN DE LA CLUZE-SINARD-MONESTIER D Cars Régionvers MONESTIER DE CLERMONT
vers SAINT MARTIN DE LA CLUZE / SINARD