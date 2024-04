Jusqu'au 04/04/2024 - Cars Région

Ce jeudi 4 avril, suite à un incident sur la ligne MOI01, le départ à 7h20 de Saint-Quentin-sur-Isère en direction de Moirans ne sera pas effectué.

Une prise en charge sera effectué par d'autres cars des lignes TUL01 et TUL04, les arrêts "Le Git", "Bourg", "Pharmacie" et "Gare SNCF" à Saint-Quentin-sur-Isère seront desservie par la TUL01, et les arrêts "Collège Condorcet" à Tullins, "Le Pressoir" à Vourey, "Les Balmes" et "Chalet" à Moirans seront fait après la TUL04 venant de Cras."

Merci de votre compréhension