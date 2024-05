Jusqu'au 21/05/2024 - Cars Région

Ce mardi 21 mai, sur la ligne MOI01, les arrêts le Git, le bourg, la pharmacie et gare SNCF seront desservis par la TUL01 et les arrêts Condorcet, le pressoir, les balmes et le chalet seront fait après la TUL04 en provenance de Cra.

Merci de votre compréhension