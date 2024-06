Jusqu'au 02/07/2024 - Cars Région

MAV01, MAV03, MAV04, PMOTA et T92

Les 27, 28 juin, 1er et 2 juillet 2024

Arrêt "Collège Vallon des Mottes" à La Motte-d'Aveillans non desservi

En raison de l'organisation de la fête foraine sur la commune de la Motte-d'Aveillans, l'arrêt "Collège Vallon des Mottes" ne sera pas desservi.

Merci de vous reporter à l'arrêt "Mairie-RD529" (exceptionnellement desservi par les lignes MAV01, MAV03, MAV04, et PMOTA).

Merci de votre compréhension.