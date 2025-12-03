Infos transport en commun : L.LTP14: arrêts non desservis
Route fermée
Suite à une coupure de route, les cars de la ligne LTP14 ne desserviront pas les arrêts Couverier" à Dolomieu et "Bois de Thuellin" à Les Avenières-Veyrins-Thuellin.
Merci de vous reporter sur les arrêts "Le Dru" à Dolomieu, exceptionnellement desservi, et "Thuellin Eglise" à Les Avenières-Veyrins-Thuellin.
Merci de votre comprhénsion
Ligne(s) concernée(s)
-
LTP14 MORESTEL-LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / MORESTEL