Jusqu'au 03/12/2025 - Cars Région

Ce mercredi 3 décembre, suite à une circulation difficile, les cars de la ligne LTP14 ne desserviront pas les arrêts Couverier" à Dolomieu et "Bois de Thuellin" à Les Avenières-Veyrins-Thuellin.

Merci de vous reporter sur les arrêts "Le Dru" à Dolomieu, exceptionnellement desservi, et "Thuellin Eglise" à Les Avenières-Veyrins-Thuellin.

Merci de votre comprhénsion