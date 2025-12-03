itinisère

Infos transport en commun : L.LTP14: arrêts non desservis

Perturbation

Jusqu'au 03/12/2025 - Cars Région

Ce mercredi 3 décembre, suite à une circulation difficile, les cars de la ligne LTP14 ne desserviront pas les arrêts Couverier" à Dolomieu et "Bois de Thuellin" à Les Avenières-Veyrins-Thuellin.

Merci de vous reporter sur les arrêts "Le Dru" à Dolomieu, exceptionnellement desservi, et "Thuellin Eglise" à Les Avenières-Veyrins-Thuellin.

Merci de votre comprhénsion 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car LTP14 MORESTEL-LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / MORESTEL
