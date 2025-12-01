Infos transport en commun : L.LTP05 LTP06 LTP07 LTP08 LTP09 LTP10 LTP11 LTP12 LTP13 LTP14 : retards
Perturbation
Ce mardi 16 décembre, en raison d’une circulation difficile suite à la manifestation des agriculteurs, les cars des lignes LTP05 LTP06 LTP07 LTP08 LTP09 LTP10 LTP11 LTP12 LTP13 LTP14 enregistrent des retards indéterminés
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
LTP09 CESSIEU-LA TOUR DU PIN (LE CALLOUD) Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU
LTP06 DOISSIN-MONTAGNIEU-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers DOISSIN / MONTAGNIEU
LTP05 BELMONT-ST VICTOR-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers BELMONT / SAINT VICTOR DE CESSIEU / TORCHEFELON
LTP07 PONT DE BEAUVOISIN-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers LES ABRETS / PONT DE BEAUVOISIN
LTP11 PANISSAGE-MONTAGNIEU-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers VAL DE VIRIEU
LTP10 BLANDIN-LE PASSAGE-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers BLANDIN / PASSAGE (LE) / SAINT DIDIER DE LA TOUR
LTP08 BELMONT-BIOL-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers BELMONT / BIOL / CHABONS
LTP12 SAINTE BLANDINE-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers SAINTE BLANDINE
LTP14 MORESTEL-LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / MORESTEL
LTP13 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)