Infos transport en commun : L.LTP05 LTP06 LTP07 LTP08 LTP09 LTP10 LTP11 LTP12 LTP13 LTP14 : retards

Perturbation

Jusqu'au 17/12/2025 - Cars Région

Ce mardi 16 décembre, en raison d’une circulation difficile suite à la manifestation des agriculteurs, les cars des lignes  LTP05 LTP06 LTP07 LTP08 LTP09 LTP10 LTP11 LTP12 LTP13 LTP14 enregistrent des retards indéterminés

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car LTP09 CESSIEU-LA TOUR DU PIN (LE CALLOUD) Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers CESSIEU

  • Car LTP06 DOISSIN-MONTAGNIEU-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers DOISSIN / MONTAGNIEU

  • Car LTP05 BELMONT-ST VICTOR-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers BELMONT / SAINT VICTOR DE CESSIEU / TORCHEFELON

  • Car LTP07 PONT DE BEAUVOISIN-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers LES ABRETS / PONT DE BEAUVOISIN

  • Car LTP11 PANISSAGE-MONTAGNIEU-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers VAL DE VIRIEU

  • Car LTP10 BLANDIN-LE PASSAGE-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers BLANDIN / PASSAGE (LE) / SAINT DIDIER DE LA TOUR

  • Car LTP08 BELMONT-BIOL-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers BELMONT / BIOL / CHABONS

  • Car LTP12 SAINTE BLANDINE-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers SAINTE BLANDINE

  • Car LTP14 MORESTEL-LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / MORESTEL

  • Car LTP13 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)
