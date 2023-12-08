itinisère

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Date d'impression : 08/12/2023

Infos transport en commun : L.LTP03, LTP04, LTP05, LTP06, LTP07, NIV04, T10, T11, T17 : retards

Perturbation

Jusqu'au 08/12/2023 - Cars Région

Ce vendredi 8 décembre, en raison des illuminations de Noël, sur les lignes LTP03, LTP04, LTP05, LTP06, LTP07, NIV04, T10, T11 et T17, des retards importants sont à prévoir.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car NIV04 CESSIEU-LA TOUR DU PIN-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
    vers CESSIEU / TOUR DU PIN (LA)

  • Car LTP04 AOSTE-FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers AOSTE / CHAPELLE DE LA TOUR (LA) / FAVERGES DE LA TOUR

  • Car LTP06 VIRIEU SUR BOURBRE-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers BLANDIN / CHASSIGNIEU / CHELIEU / DOISSIN / MONTAGNIEU / SAINT DIDIER DE LA TOUR / SAINT ONDRAS / SAINTE BLANDINE / TOUR DU PIN (LA) / VAL DE VIRIEU

  • Car LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers CESSIEU / ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)

  • Car LTP05 BELMONT-ST VICTOR-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers BELMONT / BIOL / CHABONS / SAINT VICTOR DE CESSIEU / TORCHEFELON

  • Car LTP07 PT DE BEAUVOISIN-LA T.DU PIN LE CALLOUD Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers PONT DE BEAUVOISIN / VELANNE

  • Car T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL

  • Car T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)

  • Car T17 PONT DE BEAUVOISIN-ST LAURENT DE MURE Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
    vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU
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