Infos transport en commun : L.LTP03, LTP04, LTP05, LTP06, LTP07, NIV04, T10, T11, T17 : retards
Perturbation
Ce vendredi 8 décembre, en raison des illuminations de Noël, sur les lignes LTP03, LTP04, LTP05, LTP06, LTP07, NIV04, T10, T11 et T17, des retards importants sont à prévoir.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
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NIV04 CESSIEU-LA TOUR DU PIN-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU / TOUR DU PIN (LA)
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LTP04 AOSTE-FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers AOSTE / CHAPELLE DE LA TOUR (LA) / FAVERGES DE LA TOUR
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LTP06 VIRIEU SUR BOURBRE-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers BLANDIN / CHASSIGNIEU / CHELIEU / DOISSIN / MONTAGNIEU / SAINT DIDIER DE LA TOUR / SAINT ONDRAS / SAINTE BLANDINE / TOUR DU PIN (LA) / VAL DE VIRIEU
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LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU / ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)
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LTP05 BELMONT-ST VICTOR-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers BELMONT / BIOL / CHABONS / SAINT VICTOR DE CESSIEU / TORCHEFELON
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LTP07 PT DE BEAUVOISIN-LA T.DU PIN LE CALLOUD Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers PONT DE BEAUVOISIN / VELANNE
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T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL
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T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)
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T17 PONT DE BEAUVOISIN-ST LAURENT DE MURE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU