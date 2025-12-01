Infos transport en commun : L.LTP01, LTP02, LTP03, LTP04, LTP05, LTP06, LTP07 : retards
Perturbation
Ce lundi 1er décembre, en raison de travaux à La Tour-du-Pin, les cars des lignes LTP01, LTP02, LTP03, LTP04, LTP05, LTP06 et LTP07 enregistrent des retards d'environ 30 minutes.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
LTP04 FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers FAVERGES DE LA TOUR / SAINT CLAIR DE LA TOUR
LTP06 DOISSIN-MONTAGNIEU-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers DOISSIN / MONTAGNIEU
LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU
LTP05 BELMONT-ST VICTOR-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers BELMONT / SAINT VICTOR DE CESSIEU / TORCHEFELON
LTP07 PONT DE BEAUVOISIN-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers LES ABRETS / PONT DE BEAUVOISIN
LTP02 AOSTE-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AOSTE / FAVERGES DE LA TOUR
LTP01 DOLOMIEU-ST JEAN DE SOUDAIN-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)