itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 01/12/2025

Infos transport en commun : L.LTP01, LTP02, LTP03, LTP04, LTP05, LTP06, LTP07 : retards

Perturbation

Jusqu'au 01/12/2025 - Cars Région

Ce lundi 1er décembre, en raison de travaux à La Tour-du-Pin, les cars des lignes LTP01, LTP02, LTP03, LTP04, LTP05, LTP06 et LTP07 enregistrent des retards d'environ 30 minutes.

Merci de votre compréhension. 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car LTP04 FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers FAVERGES DE LA TOUR / SAINT CLAIR DE LA TOUR

  • Car LTP06 DOISSIN-MONTAGNIEU-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers DOISSIN / MONTAGNIEU

  • Car LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers CESSIEU

  • Car LTP05 BELMONT-ST VICTOR-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers BELMONT / SAINT VICTOR DE CESSIEU / TORCHEFELON

  • Car LTP07 PONT DE BEAUVOISIN-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers LES ABRETS / PONT DE BEAUVOISIN

  • Car LTP02 AOSTE-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers AOSTE / FAVERGES DE LA TOUR

  • Car LTP01 DOLOMIEU-ST JEAN DE SOUDAIN-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)
Voir toutes les infos trafic