Perturbation

Jusqu'au 09/01/2026 - Cars Région

Ce vendredi 9 janvier, en raison d’un mouvement social, les cars des lignes LTP01 à LTP13, AVE04, CSA08, MRL08, NIV02, NIV03, T10, et  T11 enregistrent des retards.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car NIV03 LA T. DU PIN-NIVOLAS VERMELLE (ST-MARC) Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers TOUR DU PIN (LA)

  • Car NIV02 ST GEOIRE VNE-PT BEAUVOISIN-N.VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
    vers LES ABRETS / ST GEOIRE EN VALDAINE

  • Car CSA08 DESSERTE LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MARCELLIN / TOUR DU PIN (LA)

  • Car LTP04 FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers FAVERGES DE LA TOUR / SAINT CLAIR DE LA TOUR

  • Car LTP09 CESSIEU-LA TOUR DU PIN (LE CALLOUD) Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers CESSIEU

  • Car LTP06 DOISSIN-MONTAGNIEU-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers DOISSIN / MONTAGNIEU

  • Car LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers CESSIEU

  • Car LTP05 BELMONT-ST VICTOR-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers BELMONT / SAINT VICTOR DE CESSIEU / TORCHEFELON

  • Car LTP07 PONT DE BEAUVOISIN-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers LES ABRETS / PONT DE BEAUVOISIN

  • Car T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers MORESTEL

  • Car T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN

  • Car LTP11 PANISSAGE-MONTAGNIEU-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers VAL DE VIRIEU

  • Car LTP10 BLANDIN-LE PASSAGE-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers BLANDIN / PASSAGE (LE) / SAINT DIDIER DE LA TOUR

  • Car LTP02 AOSTE-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers AOSTE / FAVERGES DE LA TOUR

  • Car LTP08 BELMONT-BIOL-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers BELMONT / BIOL / CHABONS

  • Car LTP12 SAINTE BLANDINE-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers SAINTE BLANDINE

  • Car LTP01 DOLOMIEU-ST JEAN DE SOUDAIN-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)

  • Car AVE04 LA TOUR DU PIN-LES AVENIERES Cars Région

    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
    vers TOUR DU PIN (LA)

  • Car LTP13 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)

  • Car MRL08 LA TOUR DU PIN-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
