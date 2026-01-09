Infos transport en commun : L.LTP01 à LTP13, AVE04, CSA08, MRL08, NIV02, NIV03, T10, T11 : retards
Perturbation
Ce vendredi 9 janvier, en raison d’un mouvement social, les cars des lignes LTP01 à LTP13, AVE04, CSA08, MRL08, NIV02, NIV03, T10, et T11 enregistrent des retards.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
NIV03 LA T. DU PIN-NIVOLAS VERMELLE (ST-MARC) Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers TOUR DU PIN (LA)
NIV02 ST GEOIRE VNE-PT BEAUVOISIN-N.VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
vers LES ABRETS / ST GEOIRE EN VALDAINE
CSA08 DESSERTE LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MARCELLIN / TOUR DU PIN (LA)
LTP04 FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers FAVERGES DE LA TOUR / SAINT CLAIR DE LA TOUR
LTP09 CESSIEU-LA TOUR DU PIN (LE CALLOUD) Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU
LTP06 DOISSIN-MONTAGNIEU-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers DOISSIN / MONTAGNIEU
LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU
LTP05 BELMONT-ST VICTOR-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers BELMONT / SAINT VICTOR DE CESSIEU / TORCHEFELON
LTP07 PONT DE BEAUVOISIN-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers LES ABRETS / PONT DE BEAUVOISIN
T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers MORESTEL
T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
LTP11 PANISSAGE-MONTAGNIEU-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers VAL DE VIRIEU
LTP10 BLANDIN-LE PASSAGE-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers BLANDIN / PASSAGE (LE) / SAINT DIDIER DE LA TOUR
LTP02 AOSTE-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AOSTE / FAVERGES DE LA TOUR
LTP08 BELMONT-BIOL-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers BELMONT / BIOL / CHABONS
LTP12 SAINTE BLANDINE-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers SAINTE BLANDINE
LTP01 DOLOMIEU-ST JEAN DE SOUDAIN-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)
AVE04 LA TOUR DU PIN-LES AVENIERES Cars Régionvers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
vers TOUR DU PIN (LA)
LTP13 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)
MRL08 LA TOUR DU PIN-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)